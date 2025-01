La “vecchina” dei dolci aspetta i bambini nella sua cucina

Aperta per tutti i bambini la Cucina della Befana in via Ghirlanda, nel centro storico di Massa: fino a domenica l’ingresso è libero tra i fornelli della “vecchina”, dalle 15.30 alle 18.30. Ma saranno diverse le attrazioni per bambini e adulti.

Oggi alle 16 il ‘Magico Natale’ nella casetta di Pan di Zenzero di piazza Bertagnini, uno spettacolo a cura de ‘I Senza Nome’. E domani, domenica, sempre alle 16 ma nella biblioteca civica Giampaoli, il laboratorio artistico, curato da Enrica Pizzicori. E’ richiesta la prenotazione telefonando ai numeri 0585490543 - 486 o scrivendo a [email protected]. Alle 16.30 in piazza Bertagnini arriva la Befana con libri e creatività a cura di Piera De Angeli e Manuela Fazzi, mentre alle 17 nel Bosco incantato di piazza Aranci sarà ‘Natale in Gospel - The Smiling Faces Choir’: uno spettacolo a cura del Circolo Musicale Do.Re.Mi.

Festa anche lunedì, giorno dell’epifania, con la caccia a tesoro “Sulle tracce della Befana scomparsa (di nuovo)“, organizzata da ‘Gioca Mistero Centro Città’: la partenza alle 15.30 dal Teatro Guglielmi. Le iniziative fanno parte del programma di “Massa Natale 2024 - un incanto nel verde”, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale, con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn Massa da Vivere, hanno pensato per ricreare la magica atmosfera natalizia.

E lunedì torna la festa unica che intreccia tradizione, solidarietà e divertimento, grazie all’organizzazione del Telefono Azzurro e al sostegno di Comune e Provincia: la Befana, in moto e accompagnata da un corteo di centauri, visita diverse case di riposo. Nel pomeriggio, in Piazza Aranci, dalle 15 giochi e animazioni aspettando la Bafana attesa per le 16,15 quando arriverà scortata dai vigili del fuoco.