La Sds Lunigiana cerca un legale per consulenze

Serve un consulente legale alla Società della Salute Lunigiana. La giunta esecutiva ha approvato l’avviso di selezione comparativa per l’affidamento di un incarico professionale che potrà essere assegnato a uno studio legale, a un singolo professionista o a più professionisti riuniti. L’attività del consulente sarà prestata con riferimento a diverse aree di attivita, attraverso elaborazione di pareri, stesura di atti di carattere legale, indicazioni e consulenza sulla predisposizione di relazioni, documenti, atti e lettere e formazione del personale. L’ incarico avrà una durata di 12 mesi ma potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni contrattuali. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 31 gennaio. Tutte le informazioni utili, il bando e la modulistica sul sito della Sds Lunigiana.