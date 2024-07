La linea gotica di Carla Breschi

CARRARA

L’Associazione Mazziniana di Carrara presenta il libro di Carla Breschi, “Due città sulla Linea Gotica” (Sea), venerdì, alle 18, a Palazzo Binelli. L’incontro rientra nelle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della rivolta delle donne carraresi. Il volume, come la stessa autrice precisa, si prefigge alcuni importanti obiettivi: tutelare la memoria storica degli eventi bellici e dare voce sia ai testimoni diretti di ciò che accadde lungo la Linea Gotica tra la Resistenza e la fine della guerra sia a chi ha fatto tesoro delle testimonianze di genitori, parenti e amici e le ha conservate per consegnarle alle generazioni successive. Carla Breschi si è affidata a due criteri metodologici: non dare ai lettori i nomi dei vari testimoni e dare spazio a testimoni di tutti gli schieramenti anti-nazifascisti in nome di un principio fondamentale: la Resistenza fu un movimento corale a cui parteciparono uomini e donne spinti da un profondo desiderio di affermare il valore della giustizia. L’Ami, la Fondazione CRC e l’Associazione Ferruccio, (Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali), ha invitato per l’occasione il professor Fabio Bertini, docente di Storia dell’Università di Firenze, a presentare il volume.