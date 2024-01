La green community spicca il volo. Focus sulla gestione delle foreste

Green community e servizi ecosistemici: verso una gestione sostenibile e responsabile del patrimonio forestale. Il primo appuntamento dedicato a Green Community vede come protagonista il settore forestazione che, nell’obiettivo dell’Unione di Comuni e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, dovrà essere gestito sempre più in maniera sostenibile e responsabile. L’iniziativa venerdì a Sassalbo, nella sede del Parco, dalle 10. Dopo i saluti istituzionali del senatore Fausto Giovanelli, presidente Parco nazionale Appennino tosco-emiliano e di Gianluigi Giannetti, presidente Unione di Comuni, Sara Tedeschi presenterà il progetto Green Community Lunigiana. Poi interventi a cura del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI): ‘Selvicoltura di precisione e nuove tecnologie per la gestione forestale sostenibile’ con Gherardo Chirici; ‘Pianificazione forestale e piani forestali di indirizzo territoriale’ con Davide Travaglini; ‘Indicatori di Gestione Forestale Sostenibile’ con Francesca Giannetti; ‘Stime spazialmente esplicite di volume e biomassa nelle foreste della Lunigiana e mappatura dei disturbi forestali con dati satellitari telerilevati’ con Giovanni D’Amico; ‘Sistemi di supporto alle decisioni per una pianificazione forestale sostenibile e progetti Europei a supporto dell’innovazione nel settore forestale’ con Francesca Giannetti. Alle 12.15 a cura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano il gruppo di certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile Appennino Tosco-Emiliano presenterà i risultati del 2023 con consegna dei certificati da Flavio Pomelli del CSI. Nel pomeriggio dimostrazione di volo con tecnologia Lidar Scanner e il workshop ‘Selvicoltura di precisione e nuove tecnologie per la gestione forestale sostenibile’.