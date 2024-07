La calda estate di Villafranca: "La situazione di bilancio è critica. Ma tutti i servizi saranno garantiti"

"Non è un momento semplice per il Comune di Villafranca, ma stiamo andando avanti, lavorando con responsabilità". Cessate le polemiche sulla chiusura delle piscine, che ora sono aperte e accolgono ogni giorno tante persone, il problema più grande adesso riguarda la cooperativa Ducatus, che cesserà la sua attività a fine mese. "Saremo in grado di reagire anche a questo - conferma il primo cittadino Filippo Bellesi - politicamente ci dispiace molto, la cooperativa da sempre gestisce il verde, lo spazzamento e conta anche la risorsa degli autisti dei pulmini; ora il comune deve riorganizzarsi con proprie risorse. Gli autisti verranno assunti nel nuovo gestore, quasi tutti gli operai che si occupavano di spazzamento andranno alla Maris, ci saranno ammortizzatori sociali per chi non sarà riassunto. Investiremo nostre risorse nel taglio erba, acquistando dispositivi e sistemando i mezzi, saranno gli operai del comune a occuparsene, aiutati dai volontari e coordinati dall’assessore Sandro Vannini. Cominceremo la prima settimana di agosto per sistemare tutte le strade del comune".

L’assessore Veronica Galeotti ha invece seguito il problema del traporto scolastico e della mensa, visto che ci saranno alcuni pensionamenti. "La mensa sarà affidata a una ditta esterna - ha spiegato - che assorbirà il nostro personale, come saranno riassorbiti i pulministi che non perderanno il proprio lavoro". "Il nostro comune non è in dissesto - aggiunge Bellesi - saremo in grado di completare il piano di rientro entro il 2025, riusciremo a mantenere i servizi, anche stipulando convenzioni". "In nove anni - commenta l’assessore alle finanze Roberto Luciani - abbiamo ridotto il disavanzo di circa due milioni di euro, abbiamo agito in maniera oculata, non ci sono debiti particolari e garantiamo i servizi presenti, senza aumento delle tasse, ecco perché è inutile la figura di un liquidatore".

Le opere pubbliche in programma saranno portate vanti. "Il quinto lotto del liceo sarà terminato a novembre - evidenzia Bellesi -, quella diventerà la struttura più nuova e grande dell’intera provincia, spostando il baricentro della scuola secondaria superiore su Villafranca, dove tra l’altro sono in corso i lavori alla nuova palestra. E ancora il cantiere del Centro polifunzionale, dove stanno ripartendo i lavori e ancora l’asfalto su Via della Vigna e altri tratti che ci vengono chiesti da anni. In più 50mila euro per lampade a Led a Mocrone e piccoli lavoretti, coi risparmi di spesa, per migliorare l’aspetto urbano di Villafranca". Neppure la cultura è stata trascurata, con eventi promossi sul territorio, in collaborazione con associazioni di volontariato, risorsa preziosa per raggiungere risultati. Un esempio? Filetto rinascimentale, ormai alle porte e la tradizionale fiera di san Genesio, confermata. E’ stata inoltre concordata con la Soprintendenza una parziale apertura del castello di Malgrate, nelle prossime settimane. "Nonostante una situazione critica di bilancio - chiude il sindaco -, tutti i servizi restano garantiti e il comune va avanti, con un’amministrazione ben salda che ha intenzione di continuare ad amministrare, responsabilmente, come ha sempre fatto".

Monica Leoncini