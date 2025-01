Istruttori amministrativi. Parte la selezione per nove

Due concorsi del Comune di La Spezia. Il primo è per 9 posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato in possesso del diploma. La selezione prevede il superamento di una prova scritta ed una prova orale nella quale verranno valutate anche le competenze teorico-pratiche. Le informazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite sul Portale Unico del Reclutamento ’InPA’ alla pagina www.inpa.gov.it, nella sezione relativa al concorso, e sul sito web del Comune della Spezia all’indirizzo www.comune.laspezia.it. Il secondo è per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per istruttore direttivo informatico, area dei funzionari. Serve laurea attenente alle classi di ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie informatiche, informatica, ingegneria delle telecomunicazione, elettronica, informatica, sicurezza informatiche o tecniche e metodi per la società dell’informazione. Le domande vanno presentate soltanto tramite il Portale ’InPA’ www.inpa.gov.it entro il 20 gennaio.