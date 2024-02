’Io non scordo Massa’ organizza una fiaccolata

Oggi, nel Giorno del Ricordo, il comitato ’Io non scordo Massa’, che include varie sigle e associazioni, organizza con profondo rispetto e memoria una fiaccolata in onore ai martiri delle foibe e dell’esodo istriano. La fiaccolata, diventata un evento tradizionale, è organizzata dal comitato da molti anni senza alcun simbolo politico o di partito, ma esclusivamente con la bandiera italiana e i simboli dell’esodo istriano-dalmata-giuliano. Il ritrovo e la partenza della fiaccolata sono fissati alle 18.30 in piazza Garibaldi e la fiaccolata si concluderà al Parco Norma Cossetto, intitolato nel 2022 proprio a una delle martiri delle foibe. Norma Cossetto è una delle giovani vittimi delle foibe, violentata e poi gettata viva nella foiba di Villa Surani. L’iniziativa intende commemorare tutti coloro che, durante e dopo la Seconda guerra mondiale, persero la vita in modo tragico e ingiusto per mano dei partigiani comunisti di Tito, vittime delle foibe e dell’esodo forzato. "È fondamentale – afferma il comitato – mantenere viva la memoria di queste tragedie per preservare la verità storica e promuovere la pace e la comprensione tra i popoli".