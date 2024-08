Intitolare la scuola di Cinquale a Sandro Pertini

Il presidente della commissione toponomastica del Comune di Montignoso, Giuseppe Manfredi (nella foto), ha annunciato una nuova iniziativa che onorerà una delle figure più illustri della storia italiana: Sandro Pertini. In accordo con i capigruppo della maggioranza della commissione, Manfredi proporrà al dirigente scolastico di Montignoso l’intitolazione della scuola primaria del Cinquale all’ex presidente della Repubblica e partigiano.

Questa proposta segue la recente intitolazione della scuola primaria del Cervaiolo al comandante partigiano Pietro Del Giudice, rafforzando così l’impegno del Comune di Montignoso nel celebrare e preservare la memoria storica e i valori della Resistenza.

"Se il dirigente scolastico accetterà la nostra proposta – dice Manfredi – sarà motivo di grande orgoglio per noi. L’intenzione è quella poi di realizzare un murales con rappresentato il presidente Pertini, per tramandare alle generazioni future la memoria di questo grande uomo".

Sandro Pertini, che ha ricoperto la carica di presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, dove è stato molto amato, è ricordato non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per il suo coraggio e la sua dedizione come partigiano durante la Seconda guerra mondiale. L’intitolazione della scuola primaria del Cinquale a suo nome rappresenta un omaggio significativo a un uomo che ha incarnato i valori di libertà e giustizia. La decisione finale spetterà al dirigente scolastico, con l’eventuale approvazione della proposta il murales dedicato a Pertini sarà un simbolo visibile e permanente della sua eredità.