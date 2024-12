Incontro con Benetti sull’economia oggi

L’associazione Amici di San Caprasio di Aulla, Apuamater di Massa e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione Lunense, organizzano per sabato alle 20.45, nell’Auditorium di San Caprasio, una conferenza sul tema: ‘Il mondo sta cambiando, e come sarà il cambiamento dipende da noi: tre storie di Natale per riscoprire il senso originario dell’economia’. La lezione sarà tenuta da Carlo Benetti, economista, che racconterà, prendendo spunto da tre famose e antiche fiabe dal forte risvolto etico, i problemi, le distorsioni ed i valori traditi dell’economia moderna. Un appuntamento da non perdere, proprio nell’approssimarsi del Natale, per meditare su temi di stringente e decisiva attualità. La serata è patrocinata dal Comune di Aulla e l’ingresso è libero.