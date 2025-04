Cade in un burrone: drammatico volo di cento metri, miracolato escursionista

Carrara, 7 aprile 2025 – Cade in un burrone: un volo di cento metri. Ma fortunatamente è riuscito a salvarsi, riportando traumi e escoriazioni. Non è comunque in pericolo di vita. Miracolato un escursionista nella mattinata di lunedì 7 aprile. Erano circa le 11 quando c’è stato l’allarme per un uomo caduto nella zona di Campocecina, sulle Alpi Apuane settentrionali.

E’ la zona in cui si trova già un mezzo attrezzato del 118 per i soccorsi alle cave. Si tratta di un uomo di una sessantina di anni. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo velocemente. Ha un trauma alla spalla ma appunto era in discrete condizioni. E’ stato quindi trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elicottero Pegaso.

Oltre al 118 sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco. Da capire cosa abbia provocato la caduta. L’uomo potrebbe aver perso l’equilibrio scivolando.