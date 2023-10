In rianimazione lo scooterista caduto da Baudoni

E’ intubato in condizioni critiche a Cisanello il motociclista 27enne residente a Carrarra che domenica, intorno alle 20, ha perso il controllo del suo scooter mentre transitava sull’Aurelia, in località Baudoni. E’ andato prima a sbattere contro un’auto che attendeva di uscire dal distributore poi è rovinato sull’asfalto. Sul posto l’ambulanza e l’automedica con i sanitari che hanno provato a rianimare il ragazzo non cosciente, ma con scarsi risultati, così sono stati costretti ad intubarlo. Un trauma cranico e uno facciale riporta il primo referto, il giovane è stato poi caricato sull’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Massa. Una volta giunto al pronto soccorso si è reso necessario il trasporto all’ospedale Cisanello di Pisa dove si trova ora, ma le sue condizioni non migliorano. Sembra che abbia riportato anche la rottura di un rene e una brutta contusione polmonare ma a preoccupare di più è il gravissimo trauma cranico. Intervenuti sul luogo dell’incidente anche gli agenti del commissariato di Carrara. Dalle prime ricostruzioni, su quanto riportato dai testimoni, pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo ma le cause sono ancora in corso di accertamento, anche se non dovrebbe trattarsi di un malore. Gli indagini stanno proseguendo per fare luce sulla vicenda.