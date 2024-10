In provincia 1702 infortuni in un anno

L’Anmil ha elaborato i dati relativi alle denunce di infortuni e malattie professionali nelle province della nostra regione, facendo un confronto con l’anno 2023. In Italia, tra gennaio e agosto 2023 sono stati denunciati 383.242 infortuni sul lavoro, nello stesso periodo del 2024 sono stati 386.554, con un incremento dello 0,9 per cento. In Toscana, tra gennaio e agosto 2024 co sono stati 31.430 infortuni denunciati, di questi 1702 si sono verificati a Massa Carrara. Gli infortuni mortali denunciati nella nostra provincia tra gennaio e agosto 2023 sono stati tre, mentre nel 2024 solo uno. Le malattie professionali denunciate, da gennaio ad agosto 2024 in Toscana sono stare 8.937, oltre il 20 per cento in più rispetto al 2023, di queste 837 sono nella nostra provincia. L’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro è nata nel 1943 ed è attualmente riconosciuta come un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti. Assiste e tutela la categoria da quasi 80 anni, promuovendo iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo e offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale e assistenziale. E’ inoltre impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza.

M.L.