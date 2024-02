In cammino tutti insieme per la salute

Parte da Aulla il nuovo gruppo di cammino organizzato su impulso della Medicina dello Sport dell’Asl in collaborazione con l’associazione “SiAmo Lunigiana”. L’iniziativa, che va ad aggiungersi a quelle già attivate in provincia dalla Misericordia di Bagnone e dal gruppo ospedaliero Noa, prevede itinerari per il sabato e la domenica con partenza da Via Nazionale 206 con la guida della Walking Leader Monica. "Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport (nella foto) – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione. Un’attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze".

Per aderire non serve certificazione medica: basta presentarsi al punto di partenza agli orari indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader”: una persona specificatamente formata per creare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare e avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento. Ogni martedì dalle 11 alle 12 è possibile presentarsi al servizio di Medicina dello Sport della propria zona per accedere senza prenotazione all’ambulatorio di counseling del movimento, avere informazioni sulla rete attiva azienda e sulle modalità di accesso alle diverse opportunità di educazione all’esercizio fisico. I gruppi di cammino attivati in provincia sono: Misericordia Bagnone (Fausto 333 3520663), (Marisa 339 3738441), (Gianni 335 8200276. SiAmo Lunigiana (Monica 320 8443824).