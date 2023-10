Il pronto soccorso ‘cresce’. Progetto da un milione

E’ una richiesta che arriva da lontano, di fatto sin dai primi mesi di apertura del Noa: ampliare il pronto soccorso. E’ piccolo, troppo nei casi di massima affluenza e soprattutto d’estate per garantire un servizio all’altezza delle esigenze dei cittadini ma anche per assicurare ai lavoratori la possibilità di operare in sicurezza. Lo ha dimostrato poi la pandemia che ha messo in luce l’estrema flessibilità operativa del Noa ma anche gli spazi troppo esigui dedicati al pronto soccorso. Dal 2020 si è iniziato a pensare a una soluzione di ampliamento che ora è realtà almeno sulla carta: nei giorni scorsi gli uffici dell’Usl Toscana Nord Ovest hanno approvato il progetto esecutivo per allargare il pronto soccorso per l’Ospedale delle Apuane.

Un progetto che dovrebbe costare circa un milione di euro perché non prevede grosse novità strutturali ma la creazione di un ampliamento in pratica prefabbricato per aumentare volumi e spazi della realtà esistente. I soldi derivano da un finanziamento garantito dalla Regione Toscana già a partire dal 2020, poi l’emergenza Covid ha rallentato un po’ tutte le assegnazioni, compresi i tempi per la progettazione, che sono arrivati a conclusione solo nei primi mesi del 2023. L’incarico era stato affidato a gennaio dell’anno scorso a un Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da vari professionisti e aziende, con sedi fra Roma e Napoli. Alla fine di febbraio è stato consegnato all’Asl il progetto definitivo sottoposto al rapporto conclusivo di verifica dall’azienda sanitaria. Il 23 marzo è poi arrivato il parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco di Massa che ha di fatto dato il via libera alle fase successive.

L’intervento, come detto, è semplice. Di fatto prevede la realizzazione di un ‘box esterno’ al Pronto soccorso di Massa, di circa 150 metri quadrati, per garantire più ampi spazi all’area di intervento. I dettagli sono riservati e anche i sindacati sembrano saperne ben poco ma dovrebbe prevedere una zona destinata al pre-triage, un’area per accogliere i parenti dei pazienti in visita e soprattutto si prevedevano sin dal 2020 altri dieci posti letto che dovrebbero essere destinati ai pazienti critici che necessitano di monitoraggio durante la fase di diagnosi. Quindi maggiori spazi di manovra, più posti letto e distanze di sicurezza fra pazienti per garantire comfort e sicurezza, compresi medici, infermieri e personale sanitario.

Francesco Scolaro