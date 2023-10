Il premio della pace allo psichiatra Andreoli a Massa: "Migliorare si può"

E’ stato conferito il XXXI Premio Internazionale “San Francesco e Chiara d’Assisi” per il Dialogo fra i Popoli e le loro culture, promosso e organizzato dal Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo fra i Popoli. Obiettivo del premio – spiega la presidente Maria Luisa Drago – è incoraggiare e riconoscere il valore. Il sindaco Francesco Persiani ha aperto l’evento ringraziando tutti in particolare i ragazzi e gli insegnanti della classe quinta elementare della scuola Paradiso di Marina di Carrara, del liceo Musicale Palma e del liceo classico Rossi. La presidente della giuria internazionale Jutta Sperber ha presentato i vincitori. A ritirare il premio è venuto a Massa Vittorino Andreoli, psichiatra, ricercatore scientifico, scrittore, saggista, poeta.

Nel suo intervento ha affermato che una parte del cervello e gia strutturata al momento della nascita ma l’altra parte e plasmata dall’ambiente e dall’esperienza. Questa parte plastica del cervello si rimodella di continuo e quindi nulla e definitivo e tutti possiamo cambiare in meglio. Hanno portato i loro saluti la vicepresidente della Provincia Elisabetta Sordi, l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Giorgia Garau e il professor Vincenzo Genovese del Provveditorato. Il Maestro della cattedrale Giancarlo Piovan e il professor Massimo Montaldi del Liceo Palma con i suoi allievi hanno reso omaggio ai premiati. Hanno tenuto due lezioni magistrali, Fra Felice Autieri del Sacro Convento di Assisi sul tema “La pace di Francesco radicata nella speranza cristiana” e Alfonso Marini della Sapienza Universita di Roma sul tema “Pace tra le contese: Francesco e Chiara”. Videomessaggi sono arrivati dagli altri premiati: lo sceneggiatore e prooduttore cinematografico Antonio Avati, il regista Pupi Avati, la musicista Giovanna Marini il cui premio è stato ritirato dalla cantante Lisetta Luchini vice presidente di Toscana Folk, la ricercatrice scientifica Miriam Martini, Monsignor Domenico Sigalini.