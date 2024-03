Il mister: "Ci siamo complicati la vita da soli"

Davide Del Nero (nella foto) non accampa alibi per la brutta performance della Massese. "Eravamo rimaneggiati ma io non faccio conto su questo perché sarebbe troppo riduttivo – spiega il tecnico apuano -. Abbiamo approcciato la partita in maniera sbagliata e coi nostri errori ci siamo complicati decisamente la vita. Abbiamo preso il raddoppio a primo tempo finito. Non bisognava fare fallo anche perché lo Zenith con la sua fisicità aveva dimostrato di essere pericoloso sulle palle inattive. Quel gol ha reso tutto più difficile. Nella ripresa siamo entrati in campo con buoni propositi ma il terzo gol ci ha proprio tagliato le gambe e ci ha fatto sparire completamente dal campo". Il 5 a 0 adesso non deve far intristire troppo l’ambiente. "Partite nell’arco di un campionato se ne perdono anche se di queste dimensioni non era ancora successo e non mi era mai capitato, specialmente in casa. Il mio compito è quello di ricominciare da martedì resettando tutto e preparandoci bene perché mancano 6 partite. Ci sono ancora 18 punti in palio e non possiamo pensare che sia finito tutto oggi. A livello di testa bisognerà lavorare perché questi 5 gol presi non lascino dei residui. Mi sono preso la responsabilità di schierare una difesa a 4, mai fatta durante l’anno, perché avevo priorità in mezzo al campo di far giocare gente che mi potesse contenere la loro qualità ma non ha pagato. Faccio le scelte e me ne assumo le responsabilità". "Avevamo fuori difensori veramente importanti e non è mai facile resettare un reparto – ha commentato il presidente Antonio Gerini -. A prescindere da questo chi va in campo sa di dover dare il massimo e stavolta purtroppo non è andata per il verso giusto. Vedendo i risultati non abbiamo compromesso troppo la nostra classifica. L’importante è rimettersi subito a posto con la testa, non mollare e recuperare al più presto gli infortunati".

Gianluca Bondielli