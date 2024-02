Il Giorno del Ricordo. Solenni celebrazioni per le vittime delle foibe

Montignoso celebrerà il Giorno del Ricordo anche se non parteciperà alle iniziative unitarie in Provincia: "Confermiamo che quest’anno, così come l’anno precedente, onoreremo il Giorno del Ricordo con la deposizione di una targa commemorativa dedicata a Mario Buffoni nel parco a lui intitolato. Nato a Montignoso nel 1920 e membro del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha servito il suo Paese prima di essere trasferito alla Questura di Gorizia. La cerimonia si propone di rendere omaggio non solo a Buffoni, ma a tutte le vittime dei crimini perpetrati al confine orientale italiano durante gli eventi della Seconda guerra mondiale". Così i capigruppo di maggioranza a Montignoso, Marino Petracci, Eleonora Petracci, Raffaello Gianfranceschi, Andrea Gabrielli, Stefano Del Giudice e Giuseppe Manfredi replicano alla consigliera Michela Bertelloni della Lega che aveva denunciato la ‘mancanza’ di Montignoso alle celebrazioni previste oggi a Palazzo Ducale. "La decisione – incalzano – è stata presa in sede di conferenza dei capigruppo, durante la quale la consigliera Bertelloni non era presente con il sostegno di due consiglieri di minoranza, Donatella Berti e Francesco Matteucci. L’iniziativa sul Giorno del Ricordo è stata proposta in tempi stretti, senza la possibilità di una discussione approfondita. Il desiderio è di estendere l’osservanza solenne non solo al Giorno del Ricordo, ma anche quelli della Memoria e della Liberazione a partire dal prossimo anno. Inoltre, riteniamo opportuno coinvolgere tutti i consigli comunali della provincia, non solo Montignoso, Massa e Carrara". Posizione condivisa anche dalla consigliera di minoranza, Donatella Berti: "Bertelloni non strumentalizzi il consiglio solenne convocato a Montignoso per il giorno della Memoria. Un consiglio richiesto dal consigliere Matteucci con la mia sottoscrizione, non certo quella da parte dalla minoranza di centrodestra che anzi si è rifiutata di firmare, pertanto è scorretto attribuirsi meriti non dovuti".

Le celebrazioni istituzionali in programma oggi prevedono alle 11.30 un consiglio provinciale in seduta aperta (riunione congiunta con i consigli comunali di Carrara e di Massa) per ricordare le vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, nella Sala della Resistenza. Previsti interventi del presidente Gianni Lorenzetti, dei sindaci di Massa e di Carrara oltre all’intervento del presidente del Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Nella stessa giornata, inoltre, previste alcune iniziative collaterali: alle 9.15 la deposizione di una corona di fiori alla Colonia Vercelli a Marina di Carrara, alle 10 inaugurazione di una mostra fotografica all’Archivio di Stato di Massa. Dopo il consiglio provinciale, deposizione di una corona al parco intitolato a Norma Cossetto sul viale Roma a Massa.