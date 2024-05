Il Comune di Seravezza cerca specialisti tecnici

Il Comune di Seravezza ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni di specialisti tecnici. Al momento c’è un posto disponibile. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono avere conoscenza dell’inglese, delle applicazioni informatiche di base, laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, urbanistica o titoli equipollenti. Inoltre bisogna essere in possesso di specifico titolo professionale e precisamente abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri o abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti. Le domande devono essere presentate entro il 15 giugno tramite il portale delle assunzioni nella pubblica amministrazione, InPa. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero di telefono 0584 757742 o scrivere all’indirizzo email [email protected]