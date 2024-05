I runnerini dell’Afaph lasciano il segno

Una rosa ridotta ma con un potenziale che lascia il segno. I Runnerini Doc Afaph si sono espressi con riscontri di assoluto valore tecnico nella prova inteprovinciale Fifal, riservata alla categoria Cadetti che si è svolta nei giorni scorsi presso il campo scuola degli Oliveti.

Contro un’agguerrita schiera di sessanta rivali con cui confrontarsi nelle loro discipline i preparatissimi Runnerini Doc Apahhanno conquistato la top ten. Al loro fianco la coach Vittoria Bertelloni, ma soprattutto l’allenatore e tecnico nazionale Marco Del Medico che ormai li segue da qualche tempo. I risultati degli allenamenti e il duro non hanno fatto tardare gli ottimi risultati. Gabriel Christian Goga, dopo un primo salto valutato nullo con qualche perplessità, ha “sistemato“ la battuta con le dritte di Del Medico è ha chiuso migliorando il best personal nel salto in lungo con la misura di 5,80 metri e un ottimo sesto posto.

Giornata da incorniciare anche per Nicola Cuturi. Nonostante le incertezze iniziali ha trovato le giuste motivazioni e, forte di una preparazione impeccabile con il suo tecnico, ha ottenuto il sesto gradino nei 300 metri (gara gestita con testa e gambe con una vittoria netta nella sua serie) col tempo di 39“08. Per lui anche il record personale nel lungo con 5,52 metri che gli è valso la 13ª posizione. Stesso piazzamento sulla distanza dei 300 metri per il polivalente Gabriele Giannetti che lima il suo personale nella specialità e ferma le lancette del cronometro sil tempo di 40“63. Eclettico ed esplosivo ha svariati personali all’attivo nel lungo e anche nel salto in alto.

Il prossimo appuntamento per il trio dei Runnerini Doc Asd Afaph il 2 giugno a Montevarchi, a fine giugno Pontremoli e il 13 luglio con il 2° Meeting del Sole a Massa.

V.B.