I conti di Villafranca: "Aumentano le tasse"

Rischio commissariamento per Villafranca. La Corte dei conti nei giorni scorsi ha recapitato al Comune una relazione dettagliata in cui si verifica lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato nel 2016 dall’amministrazione Bellesi. La minoranza è sul piede di guerra. "Quando nel 2015 si insediarono il sindaco Bellesi e la sua giunta - spiega il gruppo - trovarono una situazione finanziaria complicata e decisero di presentare alla Corte dei conti un piano di riequilibrio finanziario in cui si prevedeva di ripianare il disavanzo di amministrazione in 10 anni, con rate annuali da 170mila euro. In più l’amministrazione si era prefissata di recuperare altre risorse con la riduzione delle spese per i servizi a domanda individuale e l’introito di interventi straordinari derivanti dalla concessione edilizia per la realizzazione di un campo da golf e dalla alienazione immobiliare della piscina Villasport col bando Inail. Dopo 9 anni di amministrazione abbiamo perso tutto e la situazione finanziaria è peggiorata". La minoranza ha analizzato la relazione della Corte dei conti. "Del campo da golf nessuna traccia - precisa - come del mega progetto delle piscine con Inail che ha comunicato la chiusura definitiva della pratica. E pensare che nel 2020, in campagna elettorale, gli amministratori si vantavano di aver risolto le criticità finanziarie, adesso sarà la Corte dei Conti a decidere sul futuro di Villafranca". Intanto la minoranza rappresentata da Mario Guastalli (nella foto), Emiliano Giusti, Alessandro Bronzini e Claudio Giumelli, manifesta preoccupazione per un possibile dissesto finanziario: "Temiamo un ulteriore taglio dei servizi e l’aumento delle tasse comunali andando a penalizzare come sempre le famiglie più fragili. Ecco dove ci ha portato l’amministrazione Bellesi, dimostrando incapacità di gestione comunale".