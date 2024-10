I 91 anni di Erberto Galeotti, ex giocatore, imprenditore, gentiluomo

Festa in casa con gli amici per Erberto Galeotti che compiuto 91 anni. Classe 1933, ex giocatore della Carrarese ed ex allenatore, una vita nel settore marmo nel ruolo di direttore di cava, già presidente della sezione carrarese dei Veterani dello Sport, attuale console provinciale dei maestri del lavoro. Galeotti è un personaggio di primo piano nello sport cittadino: ruolo terzino destro, a 17 anni debutta nella prima squadra della Carrarese che all’epoca (era la stagione 1950-1951) giocava in serie C, collezionando 30 presenze (1 rete), un campionato terminato con una retrocessione. Con la maglia gialloazzurra gioca altri tre campionati: nel 1951-1952 in Promozione Interregionale (33 presenze) terminato con la salita di categoria in D; nel 1961-1962 in Prima Categoria Toscana (33 presenze) terminato con la promozione in serie D; nel 1962-1963 in serie D (2 presenze) con la promozione in serie C, collezionando 98 presenze complessive. Tra il 1952 e il 1961 Galeotti indossa anche le maglie di Brescia, Casertana e Akragas, tutte in serie C. "Fuori dal campo era un gentiluomo ma quando entrava nello stadio e vedeva le linee bianche sull’erba, diventava il più cattivo - dicono di lui in coro gli amici – sia nella partite casalinghe che nelle trasferte". Appese le scarpette al chiodo, per Galeotti si apre la carriera di allenatore che dura fino agli anni ’80, prima con le giovanili della Carrarese, quindi anche sulla panchina della prima squadra in serie C e anche della Massese in serie D. E’ maestro del lavoro e da dieci anni guida il consolato provinciale del sodalizio. Questi gli amici che lo hanno voluto festeggiare: Luigi Azzarini, Paolo Zanelli, Pino Frediani, Gino Piccini, Pino Tedeschi, Giancarlo Canapa, Roberto Ussi, Carlo Innocenti. ma.mu.