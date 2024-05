’Granfondo’ per ricordare Bellotti. In bici nella foresta del Brattello

Grande attesa per la terza edizione della Granfondo “Città di Pontremoli-Memorial Roberto Bellotti“ che si svolge domani organizzata dall’ Asd Goodbike Pontremoli.

Una gara che consentirà a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze naturali della Lunigiana, ma anche un omaggio alla memoria del presidente dell’Asd Goodbike, Roberto Bellotti, prematuramente scomparso nel 2020, che aveva avuto l’idea di organizzare l’evento. Quest’anno si svolge nella Foresta del Brattello ed è diventata prova valida per l’assegnazione del trofeo Appenninooff road parmense, del campionato provinciale e del Trofeo Rampikino, tutti targati Uisp Parma. La scorsa edizione aveva visto registrati ben 700 partecipanti. La partenza e l’arrivo previsti nella frazione di Guinadi sede della Cooperativa la Guinadese presidio Slow Food per la valorizzazione e salvaguardia della cottura nei testi. I tracciati proposti sono due: uno corto, di 24,8 chilometri con un dislivello di 900 metri, e un percorso lungo (35,5 chilometri con un dislivello di 1.370 metri). All’inizio delle salite più impegnative e importanti ci sarà un cartello indicante le caratteristiche della salita (dislivello, pendenza, lunghezza).I percorsi si divideranno al km 14.7 di gara, il "Corto" svolterà a destra, il "Lungo" svolterà a sinistra in direzione della frazione di Pian di Valle.

Il percorso sarà segnalato con tabelle specifiche (discese pericolose, cartelli con frecce direzionali, ristori) e con indicazioni progressive da 5 km all’arrivo in poi.All’inizio delle salite più impegnative e importanti ci sarà un cartello indicante le caratteristiche della salita (dislivello, pendenza, lunghezza). Domenica mattina ritiro numeri con pacchi gara e apertura iscrizioni dalle 7 alle 9 alla partenza di Guinadi. L’ordine del “via“ sarà dato alle 9.30 per gli agonisti del percorso lungo, alle 9.35 per gli agonisti del corto e alle 9.45 per cicloturisti e non tesserati.

Natalino Benacci