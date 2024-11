Gli under 30 in campo : "Rivogliamo la Consulta"

Gli under 30 direbbero che si percepiscono buone ’vibes’ (vibrazioni) intorno alla costituzione di una Consulta Giovanile del Comune di Massa. Scendono in campo esprimendo le proprie buone intenzioni sia Azione under 30 Massa che i Giovani Democratici.

"Azione under 30 Massa – riporta una nota – esprime la propria soddisfazione per il clima favorevole che si è creato in città affinché venga costituita una Consulta Giovanile per il nostro Comune. Le tematiche relative al coinvolgimento giovanile nell’amministrazione del territorio sono infatti interesse non di parte ma della comunità tutta. La Consulta giovanile è un organo che svolge attività sia di carattere propositivo che consultivo nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Presenta pareri e proposte sulle deliberazioni inerenti le tematiche giovanili, promuove dibattiti, incontri ed eventi in generale, riguardanti tematiche d’interesse principalmente locale ma anche nazionale o internazionale. Azione under 30 sta portando avanti, oramai da diversi mesi, una proposta di regolamento della Consulta che è stata elaborata dagli stessi e portata all’attenzione dell’amministrazione sia in prima persona dai componenti della giovanile, che attraverso i 4 consiglieri azionisti Daniele Carmassi, Simone Ortori, Alfredo Camera e Claudia Mercanti. Gli under 30 sono stati inoltre già ricevuti dall’assessore alle politiche giovanili Giorgia Garau". I giovani azionisti massesi evidenziano poi "la loro piena disponibilità ad incontrare le giovanili partitiche e le associazioni che vorranno partecipare a questo percorso".

D’altro canto, i Giovani Democratici di Massa si esprimono così: "Abbiamo organizzato l’evento Cittadinanza e Giovani, dove abbiamo presentato la nostra proposta di regolamento per la Consulta Giovanile. Crediamo fermamente che nel dibattito sui giovani sia fondamentale abbattere i pregiudizi e i preconcetti che ancora dominano. Viviamo in un Paese che ci definisce indispensabili ma, allo stesso tempo, ci sottopone a continue attese e prove infinite. La maggioranza ha promesso da anni di voler puntare sulle nuove generazioni, eppure non si sono visti risultati concreti, né tantomeno la creazione della Consulta Giovanile. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente il progetto dei Giovani Democratici per la Consulta Giovanile. Sarà un momento importante per illustrare nel dettaglio le nostre proposte e coinvolgere tutta la cittadinanza in questa iniziativa fondamentale per il futuro dei giovani".