Gli studenti in prima linea nella difesa dell’ambiente

Una “task force” che ha messo insieme le energie del Comune di Carrara, della Consulta Giovani, Nausicaa e, soprattutto, degli studenti dell’istituto Galilei, ed ha permesso di fare una pulizia straordinaria dell’arenile antistante al bagno Marino. Qualche mattina fa la “squadra” che già aveva rimosso alcune tonnellate di rifiuti abbandonati nell’area di viale Giovanni da Verrazzano, vicino al villaggio dei pescatori, si è ritrovata nel tratto di spiaggia in corrispondenza dello stabilimento balneare oggi chiuso, per liberare l’area sabbiosa da plastiche e detriti, consentendo così ai bagnanti di poterne usufruire.

"La consulta si muove sempre con grande partecipazione su queste opere di cittadinanza attiva – ha spiegato il presidente Lorenzo Borghini –. Fa mozioni sul sociale e crede fortemente sull’importanza di operare in maniera fattiva". Ringraziamenti quindi per l’assessore Carlo Orlandi, il delegato scuola e cultura della consulta, Francesco Grassi, il vicepreside dell’Itis Galilei, Luca Bardini, e Nausicaa per il supporto. "Queste iniziative – ha aggiunto il presidente della multiservizi di Carrara Antonio Valenti – ci vedono in prima linea con la consulta: siamo convinti che il lavoro di squadra sia sempre premiante. E’ soddisfacente vedere l’impegno dei ragazzi, che dimostrano una cultura civica e un senso di appartenenza al territorio che può essere di insegnamento anche a noi adulti. Li ringrazio per il loro spirito d’iniziativa, così come ringrazio il personale dell’azienda coinvolto nella raccolta dei rifiuti sul litorale". Ringraziamenti a tutti anche dall’assessore alle partecipate Carlo Orlandi.