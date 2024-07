Gestore cercasi per il Bar Anpi. Dovrà curare anche il museo

Il Comune di Montignoso cerca nuovi gestori per gli immobili di proprietà conosciuti come Bar Anpi, in piazza Vittorio Veneto, proprio sotto la sede del vecchio municipio, con l’obiettivo di trovare associazioni che potranno contribuire a promuovere il Museo della Resistenza nell’ambito di una più ampia programmazione di servizi afferenti al Settore Cultura, nello specifico ambito di attività istituzionali finalizzate alla promozione dei valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza e della Cultura della Memoria e della Pace. Per ora si parte con una manifestazione di interesse, per capire quali realtà del territorio siano interessate a intavolare una discussione da trasformare poi in una apposita convenzione attraverso la quale concedere in comodato i locali, oggi commerciali, che altrimenti richiederebbero un affitto mensile attorno ai 400 euro.

Si cerca quindi un ente o associazione in possesso di documentate conoscenze ed esperienze nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate alla promozione dei valori scaturiti dall’esperienza della Resistenza, della Cultura della Memoria e della Pace, verso il quale il Comune di Montignoso rinunci agli oneri per la locazione e che in cambio svolta una serie di mansioni. I servizi richiesti sono il supporto alla gestione del Centro di documentazione della Linea Gotica - Museo della Resistenza, la gestione dell’apertura del museo, controllo e sorveglianza e anche apertura straordinaria su richiesta sotto la supervisione di un incaricato del Comune.

Poi formazione di personale per funzioni educative, di accoglienza e di custodia, promozione del museo nell’ambito delle Istituzioni scolastiche, rapporti con altre istituzioni museali sul tema della Resistenza. Tra le richieste anche il supporto alla progettazione, organizzazione, realizzazione e promozione di eventi legati alle vicende storiche della Resistenza, con particolare riferimento al periodo settembre 1944 - aprile 1945 nei territori interessati dalla Linea Gotica e infine la manutenzione ordinaria dei cippi, lapidi e monumenti commemorativi, presenti sul territorio comunale.