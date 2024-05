Gemellaggio con Puylaurens: "Un ponte tra due comunità"

Un’amicizia che va oltre i confini e rinforza i valori europei. La delegazione di Mulazzo, guidata dal presidente del comitato di gemellaggio Giacomo Pedinotti, dal sindaco Claudio Novoa e dal Consigliere comunale Mirco Martinelli, con partecipazione del comandante della stazione carabinieri di Mulazzo maresciallo Gianmarco Carmone, si è recata a Puylaurens per celebrare la Festa dell’Europa e rafforzare la collaborazione tra le due comunità.

Tra i partecipanti anche una rappresentanza di giovani mulazzesi per vivere una esperienza di condivisione e scambio culturale con i propri coetanei francesi e gettare le basi per una vera amicizia. Un caloroso benvenuto è stato riservato ai 50 cittadini rappresentanti delle associazioni mulazzesi che hanno raggiunto i loro gemelli francesi. Durante questo lungo weekend festeggiamenti ed eventi per approfondire la conoscenza di questa cittadina francese, dove tanti cittadini hanno radici italiane e con cui da oltre 6 anni ci sono legami d’amicizia.

"Questo gemellaggio rappresenta un ponte di amicizia e di collaborazione tra le nostre comunità – dice il sindaco Claudio Novoa – Siamo orgogliosi di rafforzare i nostri legami e di condividere momenti di festa, cultura e tradizione". La delegazione mulazzese ha quindi trascorso un weekend ricco di folklore, gastronomia tipica e tanta gioia di stare insieme. Ospite d’onore il tenore Alessandro Bazzali. Anche il consigliere Mirco Martinelli esprime soddisfazione per le opportunità economiche che si stanno creando per alcune aziende locali con interessanti accordi commerciali per la vendita dei loro prodotti.