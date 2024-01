Gaia installa i contatori con sensori acustici

Riprendono oggi le attività di sostituzione dei contatori dell’acqua con i nuovi misuratori “Smart Meter” nel Comune di Massa. I nuovi dispositivi, installati da Spa, sono dotati di sensori acustici capaci di pre-localizzare le perdite idriche, permettono un monitoraggio più efficiente della rete trasmettendo in tempo reale i dati al gestore idrico e consentendo quindi interventi più tempestivi sulla rete, in caso di perdita o anomalie. Un ammodernamento massivo, iniziato a luglio, che riguarda circa 20mila utenze nel Comune di Massa, per un investimento totale di oltre 3 milioni di euro. L’intervento fa parte del grande progetto denominato “WaDIS -Water loss control&Digital Innovation Strategy” del valore di 40 milioni complessivi per tutto il territorio gestito e per il quale il gestore ha ottenuto 25 milioni di euro di fondi Pnrr. L’obiettivo di WaDIS, ricordiamo, è la riduzione delle perdite idriche presenti sulla rete, fino anche, in alcune aree, al 50% in meno di perdite. Info: https://www.gaia-spa.it/index.php/nuovi-smart-meter