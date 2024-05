"Foyerback: il nuovo singolo 'L'Impossibile' racconta il dialogo con l'intimo"

Si chiama "L’impossibile" ed è l’ultimo singolo della band apuana Foyerback. Dopo le uscite di ’Bianco o Nero’, ’Ora va così’, ’Mi prendi per la gola’ e ’Una bella canzone’ è diventato pubblico, su tutte le piattaforme musicali, anche "L’impossibile", il quinto pezzo che compone l’album ’Né arte né parte’. Un brano diverso dai precedenti che racconta un dialogo immaginario con un Dio ipotetico o semplicemente il monologo di un uomo che parla con il sé più intimo come fosse a uno specchio al quale racconta i propri dubbi e le difficoltà che si incontrano a perdonare.

"L’impossibile è anche musicalmente diverso dai brani usciti in precedenza – spiega il frontman e voce della band Guido De Ambrosis – perché mentre gli altri sono più rock e in generale più spinti a livello di partitura, questo ha un andamento più lento che si sposa meglio con il tema della canzone. Lo definirei un brano introspettivo, perchè si immagina un dialogo con un Dio, che forse non esiste nemmeno, al quale si pongono dubbi, domande per le quali non si hanno risposte, come per esempio tutto quello che riguarda l’essere una brava persona, saper perdonare, concetti difficili e difficilmente raggiungibili, perchè appunto “Sono solo un uomo, non posso prendere il volo“, recita un verso della canzone". E’ come se si confidasse l’angoscia di essere intrappolati in questa vita, tentando di mettere in pratica una morale che ci spinge a essere migliori "ma che spesso risulta impossibile – sottolinea Guido De Ambrosis –. Il brano racconta di essere lasciati qui in questa terra con il libero arbitrio, ma senza una bussola, senza regole da seguire. Risulta complesso essere tolleranti, empatici, riuscire a capire gli altri, mettersi nei panni dell’altro e infine saper perdonare". E’ dunque uno sfogo, umano, quasi liberatorio. "Può intendersi anche come dialogo con se stessi – spiega il cantante – per cercare un modo corretto per convivere con gli altri, che ovviamente non è facile". C’è quindi spazio all’interpretazione, al voler trovare una corretta filosofia per essere ’buoni’ e per riuscire a fare la ’cosa giusta’.

E’ il brano che segna il giro di boa del gruppo per completare l’uscita dell’album. Il testo e la musica de “L’Impossibile“ sono del cantante dei Foyerback, Guido De Ambrosis, l’arrangiamento è stato curato da tutta la band composta da Stefano Luisi alla batteria, Michael Micheletti al basso, Lorenzo Pedrazzi alla chitarra e Samuele Salerno alle tastiere. "Stiamo ultimando il calendario estivo – conclude De Ambrosis – ma sicuramente saremo il 3 agosto a Bibbona ospiti alla finale regionale del Cantagiro e il 18 agosto a Camaiore. Oltre ai nostri brani portiamo un repertorio pop rock italiano. Ci tengo a ringraziare a nome di tutti l’amica Sara Montefiori, nostra fan, che ci supporta in logistica e comunicazione".