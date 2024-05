Fivizzano, Medicina interna riceve il “Fadoi Award“

L’unità operativa di Medicina interna dell’ospedale di Fivizzano ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il premio “Fadoi Award“ per i migliori centri di ricerca, questa volta per lo studio “Fadoi - Includimi“. La consegna del riconoscimento è avvenuta durante il 29esimo congresso nazionale della Società scientifica di Medicina Interna (Fadoi), che si è tenuto dall’11 al 13 maggio scorso a Rimini.

Principale sperimentatore dello studio è il medico del reparto Francesco Finizola (nella foto), con cui hanno collaborato tutti i colleghi della struttura, diretta da Lino Mori. Molto sinteticamente, Includimi è uno studio osservazionale promosso dalla “Fadoi“, nei reparti di Medicina interna italiani, finalizzato a identificare eventuali associazioni statisticamente significative (fisiopatologiche, genetiche, individuali, ambientali e via dicendo) per quanto riguarda le tre patologie più frequenti (scompenso cardiaco, bpco, insufficienza renale), descrivendone le possibili interferenze e gli eventuali fattori di rischio associati.