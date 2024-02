Fip, attestazione di benemerenza al maestro Franchini

Cerimonia di prestigio questa mattina (ore 11.30) nella palestra della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ di via Cattaneo, dove verrà consegnata la benemerenza di maestro di pugilato a Franco Franchini (nella foto), direttore sportivo della società gialloazzurra. Alla consegna interverranno membri della federazione nazionale di pugilato, l’assessore comunale allo Sport Lara Benfatto e il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia. Il consiglio federale del pugilato può conferire la benemerenza ai tecnici sportivi che abbiano raggiunto i 25 anni di tesseramento alla Fpi e che abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale. E di risultati tecnici Franco Franchini ne ha conseguiti, riorganizzando la società, assumendo il ruolo di direttore sportivo e di responsabile dei tecnici, incrementando la tradizione dei memorial.

Intanto in via Cattaneo si è in attesa di conoscere le graduatorie regionali e nazionali per società relative all’attività dell’anno 2023, che contemplano non solo i risultati sul ring, ma anche quelli organizzativi. Per l’anno 2022 la Pugilistica Carrarese si era collocata al 15esimo posto in Italia su oltre 1200 società iscritte. La classifica tiene conto del numero di combattimenti, della attività organizzativa e della vivacità del settore giovanile.

ma.mu.