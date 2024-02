Fiori al monumento dedicato alla ’Sciarpa rosa’

Erano presenti Patrizia Fazzi, Angela Maria Fruzzetti e Paola Dolfi al monumento della Sciarpa Rosa contro il cancro, per ricordare il decennale dell’evento e soprattutto la ’Giornata mondiale contro il cancro’. Un incontro tra le promotrici della famosa Sciarpa Rosa confluita poi in una grande gara di generosità e solidarietà in favore della Lilt Massa Carrara sezione Carla Calevro, con l’acquisto di un ecografo e allestimento ambulatorio in viale Democrazia. Un evento andato a buon fine grazie al lavoro di moltissime donne e uomini apuani, ottenendo il guinness della sciarpa di lana più lunga d’Italia con i suoi 12.619 metri. Nell’occasione sono stati portati fiori al monumento, gesto che le promotrici invitano a seguire in memoria di chi ha perso la vita a causa del cancro, in una città, in una provincia avvelenata dall’inquinamento chimico. Un ringraziamento a Michele Russo, presidente della Proloco Catagnina per aver illuminato il monumento di rosa e al docente Giuseppe Silvestri che con gli studenti del liceo Palma lo ha realizzato per sottolineare l’importanza della prevenzione. Lo scorso 4 febbraio ha segnato l’inizio del decennale per cui ci saranno iniziative per ricordare la Sciarpa rosa. Una richiesta dal gruppo Fb e da Proloco Catagnina: essendo l’area priva di impianto di irrigazione si chiede a Gaia spa e al Comune di Massa di dotare l’aiuola di un tubo a cui attingere acqua per non far morire le piante, tra cui le rose che crescono intorno.