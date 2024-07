Festa provinciale del Pd. Bersani chiude la rassegna

L’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani stasera sarà a Cà Michele per chiudere la festa provinciale dell’Unità, che ha visto come ospiti importanti relatori. Alle 21,30 il giornalista David De Filippi intervisterà Pierluigi Bersani. Un dibattito che promette di fornire spunti di riflessione e analisi sulle tematiche più attuali. La Festa dell’Unità organizzata dal Partito democratico di Massa Carrara, è stata quest’anno particolarmente ricca di eventi, con dibattiti, spettacoli e momenti di socializzazione che hanno coinvolto un pubblico variegato e numeroso.

L’intervista a Pierluigi Bersani sarà l’occasione per discutere di numerosi temi di rilevanza nazionale ed internazionale, dalle politiche economiche alle sfide sociali che il nostro Paese si trova ad affrontare. Sarà interessante ascoltare le opinioni di Bersani su come il Partito democratico intende rispondere a queste sfide e quali strategie verranno adottate per rafforzare la presenza del partito sul territorio.

La serata si preannuncia come un momento di grande partecipazione e coinvolgimento, a cui appassionati di politica e simpatizzanti del Pd potranno assistere. Insomma una chiusura con il botto con questa importante intervista e per celebrare la chiusura di una Festa che ha saputo coniugare riflessione politica e momenti di svago, rafforzando il senso di comunità e partecipazione che è alla base del Partito democratico. E come sempre oltre ai dibattiti il buon cibo sarà l’elemento distintivo della festa nelle piane di Cà Michele.