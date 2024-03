Fasi finali per la messa in sicurezza della frana sulla Provinciale 13

Mancano pochi giorni alla riapertura della strada provinciale 23 per Villa di Tresana. Le operazioni di rimozione della frana e di pulizia della strada si sono concluse lunedì: le terre escavate sono state trasferite in un sito in accordo con la Provincia. Manca solo l’installazione di alcuni new jersey a protezione della scarpata. "Sono state commissionate le paratie – spiega il sindaco Matteo Mastrini – che verranno sistemate al piede della nuova scarpata per proteggere dalla caduta di eventuali elementi che dovessero staccarsi". Nel fine settimana la Provincia potrà procedere alla revoca dell’ordinanza di chiusura. "Voglio ringraziare quanti hanno lavorato alla risoluzione del problema – prosegue il sindaco – e in particolare i cittadini che hanno partecipato agli incontri e vissuto questa fase di disagio con disponibilità e pazienza. Nel frattempo come Comune abbiamo migliorato la viabilità comunale alternativa, che nonostante i tempi di percorrenza adesso si presenta più fruibile". Ma gli interventi sulla strada provinciale 23 per Villa di Tresana non termineranno qui. Ci sono altre due criticità: al bivio con la strada provinciale 61 per Castevoli e ai piedi del Castello di Villa.