Esplode la festa con la “Colorincorsa“

Conto alla rovescia per la terza edizione di 'Colorincorsa', al via sabato alle 15.30 dall'area sottostante il Ponte della Cresa. Per tutti un tracciato di 5 chilometri lungo le vie del centro di Pontremoli, inseguendosi e imbrattandosi di sfumature colorate. Un evento divertente che ha sta già richiamato iscritti in arrivo da tutta la Toscana e dalla vicina Provincia della Spezia. L'iscrizione online è obbligatoria dai 3 anni in su (con pagamento del biglietto in loco alla consegna dello starter kit il giorno dell'evento) che chiuderà tassativamente alle 23.59 dell'8 settembre Ma sarà ancora possibile effettuare l'iscrizione in loco al check-in pagando un piccolo supplemento. Occorrerà essere muniti dello 'Starter pack' (un braccialetto e 2 buste di polvere colorata) fornito dagli organizzatori con gli 'strumenti' indispensabili per affrontare il percorso. Se finiranno le colorate 'munizioni' non c'è da disperarsi: la battaglia potrà continuare grazie ai punti 'di carica' lungo il percorso dove sarà possibile acquistare altre bustine. "Una camminata-corsa non cronometrata per le vie della città, con zone di colore diverse, dove lo staff cospargerà dalla testa ai piedi i partecipanti di polvere colorata naturale per salutare in modo divertente l'estate ormai agli sgoccioli - spiega l'assessora ideatrice della manifestazione Annalisa Clerici - e augurare un meraviglioso inizio anno scolastico a tutti i bambini e ragazzi, che potranno così sgranchirsi le gambe prima di doverle rimettere sotto i banchi di scuola". Una terza edizione con tante sorprese per coloro che parteciperanno: ad aprire e chiudere le danze saranno gli 'Avogadro dr Samba' con un ritmato intrattenimento a base di percussioni. A sorpresa in uno dei volor point ci si imbatterà anche nei 'trampolieri di Circotà' che dall'alto delle loro gambe faranno cadere a sorpresa su tutti i partecipanti una 'pioggia' di polveri colorate.