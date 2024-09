"Enti pubblici, comprate all’asta. Villa Massoni"

La consigliera Daniela Bennati (nella foto) e l’intero Polo Progressista e di Sinistra (M5s e Up) lanciano un appello al presidente della Regione, Giani e al sindaco di Massa, Persiani, per comprare all’asta Villa Massoni e renderla un bene pubblico della città. Il Tribunale di Massa a luglio ha dato il via alla procedura di esecuzione immobiliare nominando un noto architetto quale esperto stimatore e un’avvocatessa come custode giudiziaria. L’autorizzazione alla vendita sarà forse data nella prossima udienza del 5 febbraio. "Per il ruolo che Villa Massoni ha rivestito nella storia di questa città e per il legame affettivo che si è sviluppato con la cittadinanza, nonostante il degrado, l’acquisizione a patrimonio pubblico deve essere una priorità amministrativa – sostiene Bennati –. Massa non può permettere che un immobile del genere finisca nelle mani di qualche speculatore immobiliare o di un privato che lo renda inaccessibile alla cittadinanza, come è accaduto negli ultimi decenni".