Domeniche gratis al Mudac. Tutte le mostre in vetrina

Al mudaC museo delle arti Carrara oggi ingresso gratuito al museo e visita guidata alla collezione permanente e alle mostre temporanee, alla presenza di Gabriele Landi autore dell’installazione ’Alle montagne’.

Questa domenica, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei comunali è gratuito. Al mudaC museo delle arti Carrara alle 19 è in programma la visita guidata alla collezione permanente del museo e alle mostre temporanee di Paolo Cavinato ‘Direzioni’ e di Gabriele Landi ‘Alle montagne’, che fanno parte della sezione dedicata alle arti visive di White Carrara 2024 – Design is back, a cura di Cinzia Compalati, visitabili fino al 29 settembre.

Nell’occasione il pubblico avrà la possibilità di dialogare con l’artista Gabriele Landi, autore di Alle montagne, installazione inedita e site specific realizzata per la project room del mudaC. Si tratta di un omaggio a Carrara che si ispira al Testamento del capitano, drammatica canzone degli alpini. In questo lavoro Landi sperimenta nuovi volumi che trasmettono l’imponenza delle montagne. Ci troviamo di fronte a una sorta di mappa cartografica, epidermica, sviluppata nelle tre dimensioni, dal colore vibrante che ricorda il bagliore del marmo sotto al sole, realizzata con la pazienza di un ricamo che ricava nuovi spazi dagli intagli dell’artista. Fa da contraltare una installazione di segno opposto, anche cromaticamente, che, in una posizione specchiante, rappresenta il riflesso di quelle montagne, la valle, che porta con sé segni antropici sull’elemento verticale e presenze umane che si affacciano come sull’acqua.

Il mudaC è aperto fino al 14 settembre da martedì a domenica con orario 17-21 e mercoledì e giovedì anche 9,30-12, mentre dal 15 settembre da martedì a domenica, 9-12 e 14-17, un orario da non perdere per tutti gli appassionati della cultura.