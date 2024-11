Dieci anni fa l’alluvione. Un convegno per non dimenticare

S’intitola ‘5 novembre 2014. 10 anni dall’alluvione, per non dimenticare, per non ripetere’, il convegno in programma martedì alle 16,30 nella sala di Nausicaa di viale Galilei. Una giornata dedicata all’alluvione del 5 novembre 2014 organizzata dal comitato ‘Marina Si-cura’, Italia Nostra apuo lunense e Lagambiente Carrara. Interveranno il docente Riccardo Canesi, il biologo di Legambiente Giuseppe Sansoni e Riccardo Caniparoli, geologo e rappresentante di Italia Nostra. Nell’occasione sarà ricordata la figura dell’architetto Claudia Bienaimè, a un anno dalla scomparsa. "La storia degli ultimi anni, e diremmo quella dell’ultimo mese – scrivono gli organizzatori – ci ha dimostrato che questi eventi sono provocati dalle irresponsabilità umane. Nel nostro caso dal dissesto idrogeologico montano provocato dall’escavazione selvaggia, ostruzione del reticolo idrografico, costrizione dell’alveo del Carrione, a cui si aggiungono certamente argini mal costruiti, tappo di una foce sempre più ristretta e in via di ulteriore canalizzazione, costruzione del piazzale Città di Massa, vera e propria diga che impedì, nell’occasione, il deflusso dell’onda di piena. Nell’articolo dei giorni scorsi a firma di Carla Gianfranchi è stato scritto il nome erroneamente. Ci scusiamo con l’interessata".