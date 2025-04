Bonifica spiaggetta ex Colonia Torino: Comune chiede incontro con Sogesid e Regione

Il Comune chiede un incontro con Sogesid e Regione dopo la proroga per la bonifica della spiaggetta antistante l’ex Colonia Torino. La notizia dell’ennesima proroga non è andata giù a palazzo civico e stamani le parti in causa si incontreranno per fare il punto sulla vicenda che si sta portando avanti ormai da anni. "Alla luce di quanto emerso – ha dichiarato il giorno prima l’assessore all’Ambiente Roberto Acerbo – abbiamo chiesto un incontro per chiarire tutti i nostri dubbi e per sapere con concretezza quali saranno i passaggi che la Sogesid ha intenzione di portare avanti nelle prossime settimane". Al tavolo con l’amministrazione comunale ci saranno anche i vertici di Sogesid e la stessa Regione. Questi ultimi due soggetti avevano prorogato nei giorni scorsi fino alla fine di luglio la convenzione per completare le opere di sistemazione del terrapieno di fronte all’ex Colonia Torino e le indagini propedeutiche alla progettazione dell’intervento di mitigazione e prevenzione della contaminazione nell’area residenziale di viale da Verrazzano a Marina di Carrara.

I tempi tecnici per affidare, prima fra tutti, la gara di affidamento dei lavori di rimozione dei rifiuti presenti nel terrapieno che deve ancora essere assegnata in via definitiva. D’altronde la precedente convenzione, stipulata a settembre, sarebbe scaduta lo scorso 11 marzo, e serviva appunto un’integrazione operativa che rientra sempre all’interno degli Accordi di Programma per la bonifica delle aree Sin e Sir di Massa Carrara sottoscritti dal 2016 in poi. Tutto questo slittamento ha provocato malcontento all’amministrazione comunale massese, alla luce anche del fatto che un primo affidamento dei lavori era del 2022, stoppati nell’estate del 2023.