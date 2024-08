Dante Alighieri alla corte di Moroello Malaspina. Successo per la pièce “Come l’uom s’etterna“

Buona la prima per ’Come l’uom s’etterna’ nella corte di palazzo Corsini a Barbarasco, messa a disposizione dagli eredi della signora Rosanna Corsini, i figli Sara e Walter. Prima in scena l’autore del libro ’Come l’uom s’etterna’ Giovanni Cittadini in conversazione col presidente Mirco Manuguerra del Centro lunigianese di studi danteschi, poi la rappresentazione tratta dal libro, della compagnia ’Amighi d’ Gino’. "Il romanzo di Cittadini e la nascita della compagnia Amighi d’Gino - dice il sindaco di Tresana Matteo Mastrini - mostrano il fermento che si respira intorno alla figura di Dante. Tutto è partito da un’idea del compianto dottor Luciani, che ha saputo riunire e ispirare sensibilità culturali: ne sono nati il Comitato Giovagallo Luogo Dantesco, i primi lavori di messa in sicurezza del Castello cui ne seguiranno altri finanziati dal Ministero della cultura e la nascita di questa Compagnia". La storia narra l’arrivo del Sommo Poeta alla corte del marchese Moroello Malaspina di Giovagallo e di come riuscì a tornare in possesso dei primi 7 canti della Divina Commedia, da lui considerati persi dopo la cacciata da Firenze. A tale evento raccontato anche da Boccaccio si accompagnano personaggi locali, realmente vissuti, calati nel racconto. A portarla in scena la compagnia il cui nome è un tributo a Gino Luciani. I componenti: Anna Maria Speciale, Laura Fiasella, Valentina Maneschi, Paola Picciolli, Claudia Lai, Giovanni Cittadini, Gino Valenti, Bruno Biondi, Anselmo Bellacci, Mauro Fiorentini, Marco Storti, Alberto Cresci, Michele Bianchini, Andrea Marzorati, Lorenzo Cittadini; voce narrante Tullio Rizzini; regista e tecnico suono, Giampiero Santini. Mastrini ha annunciato: "A settembre un grande evento ai piedi del Castello di Giovagallo, dove pensiamo Dante abbia soggiornato ospite di Moroello".

Michela Carlotti