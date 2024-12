Crescita economica edilizia: risultati straordinari e nuove modifiche al regolamento

L’attività edilizia comunale registra una crescita economica significativa, con risultati che hanno ampiamente superato le previsioni iniziali. I dati forniti dall’amministrazione comunale evidenziano incrementi straordinari in diversi comparti edilizi. "Questi dati testimoniano una ripresa significativa dell’edilizia privata e una gestione amministrativa efficace – dichiara il sindaco Francesco Persiani –. Quest’anno abbiamo già introdotto modifiche significative al regolamento edilizio comunale e intendiamo proseguire su questa strada con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della vita nel nostro territorio".

Questi i risultati principali. Concessioni edilizie: obiettivo iniziale 110mila euro, entrate effettive 180mila (+64%). Monetizzazioni delle aree verdi: obiettivo iniziale 15mila euro, entrate effettive 288mila (+1920%), "un risultato trainato dalla conclusione di pratiche di particolare rilevanza". Permessi di costruire e Scia: entrate dell’anno precedente 1.100.000 euro, entrate attuali 1.700.000 (+54%), "un incremento legato alla crescita della domanda, alla scadenza di strumenti pianificatori e all’efficienza amministrativa". Condoni edilizi: obiettivo iniziale 213mila euro, entrate effettive 300mila (+41%), "un risultato che conferma l’efficacia delle politiche di regolarizzazione". Sanzioni urbanistiche: obiettivo iniziale 90mila euro, entrate effettive 158mila (+75%), "indicatore dell’impegno amministrativo nel garantire il rispetto delle normative".

"Si tratta di risultati non solo rappresentano risorse aggiuntive per il territorio, ma riflettono il buon lavoro svolto dagli uffici comunali che desidero ringraziare per l’impegno profuso e la conseguente fiducia dei cittadini nei confronti del settore – afferma l’assessore Matteo Basteri –. I fondi extra saranno destinati a nuovi progetti e opere per migliorare il territorio. Tra i progetti futuri che abbiamo in cantiere rientrano la Digitalizzazione degli archivi edilizi, un intervento atteso da tempo per migliorare l’efficienza dei servizi e un nuovo regolamento per i dehors: previsto per il prossimo anno, per favorire un uso chiaro e consapevole degli spazi pubblici".