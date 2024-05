Controlli straordinari delle forze dell’ordine sulla “malamovida”

Servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Santi Allegra sulla base della decisione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, per mantenere costante l’attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa per garantire la sicurezza dei cittadini. Servizi ad alto impatto che hanno impegnato operatori della Questura di Massa Carrara, personale dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

L’operazione sul territorio di Massa ha portato all’identificazione di 71 persone, di cui 19 con pregiudizi di polizia, al controllo di 21 veicoli e 3 esercizi commerciali. Il servizio svolto a Pontremoli ha consentito di identificare 88 persone, di cui 2 gravate da pregiudizi di polizia, controllare 66 veicoli e 2 esercizi pubblici, ed elevare 3 contravvenzioni per omessa revisione.

Negli stessi giorni è stato effettuato nel centro di Massa un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della “malamovida”, per tutelare i residenti della zona da schiamazzi, rumori molesti, liti e atti di vandalismo e garantire un sereno divertimento serale nei locali. Dai controlli amministrativi è emerso che 2 dei 4 locali controllati sono risultati non in regola con le normative relative all’esposizione della licenza, della tabella degli allergenti, di quella alcolemica e del precursore.