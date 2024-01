Conto alla rovescia per il Carnevale della Pro Loco

Il 28 gennaio piazza Gramsci si anima con le mascherine del Carnevale della Pro loco Carrara, che dalle 10 alle 20 propone tante iniziative per i più piccoli. La festa di Carnevale vera e propria partirà alle 14,30 tra coriandoli e stelle filanti. Musica, balli di gruppo, ma anche laboratori creativi, giochi, animazione, mascotte e trucca bimbi. Mentre a partire dalle 10 del mattino di scena si sarà il classico appuntamento con ‘Arti in Banco’, il mercatino dedicato agli operatori dell’ingegno. Come sempre il Carnevale della Pro loco porterà in piazza Gramsci centinaia di bambini, che con le loro maschere coloreranno la piazza.