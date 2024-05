Conto alla rovescia per accaparrarsi un biglietto

E’ spasmodica l’attesa in città per accaparrarsi il biglietto per assistere alla gara di andata della semifinale play-off contro il Benevento in programma domani sera alle 21 allo stadio dei Marmi. Gli sportivi, però, dovranno pazientare fino a questo pomeriggio perché la prevendita inizierà soltanto dopo la riunione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) in programma per questa mattina. Sempre oggi si saprà se sarà possibile attraverso una deroga ampliare ulteriormente, con un paio di centinaia di posti in più, l’attuale capienza. La sindaca Serena Arrighi nelle ultime ore aveva espresso fiducia in questo senso ma ci saranno alcuni passaggi per capirne la fattibilità. La storia si è ripetuta per la Carrarese che, come nel 2020, è riuscita ad accedere alla sua seconda semifinale play off dopo un 2-2 contro la Juventus Next Gen. Stavolta le cose, però, saranno ben diverse. Contro il Bari i tifosi azzurri non ebbero la possibilità di vivere appieno l’evento perché essendo in epoca di Covid la partita si giocò a porte chiuse, oltre che in gara secca al San Nicola. In questa occasione la semifinale si giocherà nell’arco dei 180 minuti e domani contro il Benevento ci sarà lo stadio pieno. Corposa anche la rappresentanza carrarese in Campania domenica 2 giugno allo stadio Ciro Vigorito per il match di ritorno, in programma sempre alle 21. In caso di conquista della finale, contro la vincente di Avellino-Vicenza, la Carrarese giocherà in trasferta l’andata (5 giugno) ed in casa il ritorno (9 giugno).

Gian. Bond.