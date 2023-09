Concerto dell'orchestra del Liceo Palma di Massa: Folla e Applausi

Grande successo di pubblico e tanti applausi per il concerto dell’orchestra del Liceo musicale “Felice Palma” di Massa che si è tenuto nell’omonima piazza davanti alla scuola. Per i giovani musicisti l’anno scolastico non poteva avere apertura più intensa e partecipata, capace di unire la formazione al momento dell’esibizione, ma anche al ritrovarsi insieme e a condividere nuovamente il percorso di crescita in un’attività che forse più di ogni altra permette di sentirsi parte di un gruppo. I ragazzi hanno cominciato le prove curate dal team degli insegnanti di strumento e di musica d’insieme, anche prima dell’inizio dell’anno scolastico, partecipando con passione ed entusiasmo a tutte le fasi della preparazione del concerto. Una vera e propria sfida, visto il periodo breve. Nella serata, iniziata con i saluti augurali della dirigente scolastica Ilaria Zolesi e del sindaco Francesco Persiani, i giovani musicisti dell’orchestra diretti dal maestro Paolo Biancalana hanno proposto un programma coinvolgente, vario e ben concepito. Le musiche proposte hanno spaziato tra diversi generi musicali, anche lontani: dalle musiche da film a quelle di videogiochi, dal sound pop rock a capolavori come il Bolero di Ravel. Un repertorio suggestivo e professionale, che ha immerso nell’infinito mondo musicale i giovani studenti e coinvolto il pubblico.