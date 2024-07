Comano e Zeri tornano a ’parlare’. Fondi per la strada di collegamento

Mulazzo e Zeri sono… più vicine. L’amministrazione guidata da Claudio Novoa ha ottenuto un finanziamento di quasi 400mila euro, grazie ai fondi Fosmit, per il ripristino della strada che collega la località di Bronzo, nel comune di Mulazzo, con Bosco di Rossano, nel comune di Zeri. "Molti di voi forse non conoscono questa zona - spiega il sindaco -, che per me è molto cara. È rinomata per essere immersa nella natura, un vero paradiso per gli amanti dei funghi, della caccia e di ogni attività all’aria aperta. Qui vivono da sempre le famiglie Lazzarelli, persone laboriose e dal grande cuore. Poco distante, si trovano le località di Cà del Bianco, Cà Beltrami e Cà Gaggioli, un tempo vi era persino una scuola, oltre la vallata della Moretta e del Teglia, per raggiungere il territorio zerasco a Bosco di Rossano. Questo risultato è frutto della collaborazione dei sindaci dell’Unione di comuni, che hanno accolto la nostra proposta di candidare questa strada, dal grande potenziale turistico e forestale, ancora chiusa dall’alluvione del 2011. Ora ci attende la stesura del progetto esecutivo per definire gli interventi prioritari per la riapertura. Un altro traguardo raggiunto per risolvere le criticità della nostra comunità".

Questi lavori si sommano a quelli in corso per realizzare un nuovo edificio polifunzionale, accessibile, moderno e innovativo, punto di riferimento per tutte le associazioni. Il progetto riqualifica un’area degradata nel cuore di Mulazzo, trasformandola in un luogo dedicato alla cultura, agli eventi, alla creatività e all’enogastronomia. E Mulazzo, tra l’altro, si conferma Plastic Free, il piccolo comune ha fatto passi da gigante nella lotta contro l’uso della plastica, con ottimi risultati.

"Grazie ai fontanelli di Arpiola e Groppoli - aggiunge Novoa - che offrono acqua naturale gratuita e gassata a solo 5 centesimi al litro, abbiamo ottenuto questi incredibili risultati: 9.056 tonnellate di CO2 eliminate, 45.884 chilogrammi di plastica risparmiata, risparmio di oltre 270.000 euro per i cittadini. Per dare un’idea della portata di questo risultato, abbiamo risparmiato una quantità di plastica sufficiente a coprire oltre 430 campi da calcio. Un enorme grazie a tutti i mulazzesi per il loro impegno e a tutte le attività commerciali e associazioni che promuovono sagre Plastic Free. Insieme stiamo facendo la differenza per il nostro pianeta".

M.L.