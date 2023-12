"Cogliere l’opportunità di confronto e crescita"

Sulla tormentata vicenda dei recenti accorpamenti scolastici che, fra gli altri, hanno comportato l’unione fra l’Istituto comprensivo Don Florindo Bonomi di Fosdinovo con l’Istituto Antonio Moratti di Fivizzano, interviene anche la prima cittadina di Fosdinovo, Camilla Bianchi.

"Posso dire che ,al di là delle polemiche gratuite e strumentali, prodromi della campagna elettorale 2024, sono gli atti quelli che contano e dall’Unione dei Comuni dove anch’io siedo in rappresentanza del Comune di Fosdinovo – precisa – è andata alla Provincia in prima battuta, la richiesta d’essere accorpati con Marina di Carrara e solo in seconda battuta con Fivizzano. Questo per dare il tempo di appurare, approfondire ancora assieme alla Regione se questa strada fosse percorribile. La risposta è stata negativa, non è una strada percorribile. Abbiamo provato anche con Aulla, ma lo scorso anno quest’ultima già aveva provveduto agli accorpamenti e anche questa strada si e rivelata chiusa. In quanto, ripeto, Aulla non era più disponibile a fare ulteriori interventi sui propri comprensivi perché erano già stati fatti lo scorso anno. Dunque – conclude Camilla Bianchi – vorrei precisare che, se la geografia non è una opinione, Fosdinovo a questo punto ha esaurito i suoi confini e quindi restava come unica possibilità Fivizzano. Spero che la scuola colga questa come un’opportunità di confronto e anche di crescita, del resto ce lo impone la legge e bisogna cercare di girare in positivo quella che può apparire come una difficoltà. Che in realtà, ribadisco, è un obbligo di legge a fronte di quello che ha fatto l‘attuale governo, il quale ha imposto numeri più alti. Numeri che Fosdinovo purtroppo non ha".

Roberto Oligeri