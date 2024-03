Chiamata a raccolta di volontari per la colletta alimentare

Una chiamata a raccolta per solidarietà, si cercano volontari per prendere parte a un’iniziativa dedicata ai più sfortunati in programma per la giornata di sabato 20 aprile dalle 9 alle 19.

Avrà luogo una nuova raccolta alimentare al Conad di via Simon Musico organizzata da Daniele Ricci – in arte “Super D”, medaglia al merito civile della Provincia di Massa Carrara – Daniele Tarantino, Nicola Ricci, Luca Rufrano, Ergest Cobaj, Carolina Farneti. Il ricavato andrà in parte alle famiglie e ai cittadini che quotidianamente bussano alle porte della mensa gestita da Caritas a Cervara e un’altra parte andrà invece alle famiglie sostenute dall’associazione Insieme. L’appello dunque è per trovare volontari disponibili a ricoprire piccoli turni durante le 12 ore di raccolta per arrivare a un obiettivo prefissato di 2.000chili. Per info contattare Ricci al 3283073683.