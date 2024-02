Centra la quaterna al Lotto. Pensionato vince 11mila euro

Dopo anni di giocate quattro numeri hanno fatto felice un pensionato: sono usciti tutti insieme nell’ultima estrazione del Lotto e gli hanno portato in dono poco meno di 11mila e 500 euro. Due le schedine vincenti giocate dall’uomo alla Tabaccheria Napoleone di via Menconi ad Avenza. "Era felicissimo – racconta il gestore Raffaello Menconi – . Giocava la stessa schedina da anni e finalmente sabato la fortuna è arrivata con terna e quaterna". Il pensionato aveva giocato due schedine investendo nel gioco 4 euro. In una ha centrato il terno vincendo 414 euro che gli sono stati pagati subito dal tabaccaio, nella seconda invece la quaterna che gli ha fruttato 11.040.000 euro.