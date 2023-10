"Cassonetti a Lavacchio?. Una discarica"

"Più che una raccolta indifferenziata, si deve parlare di discarica indifferenziata". Lo afferma il consigliere comunale di ’Massa è un’altra cosa’ Ivo Zaccagna, dopo le segnalazioni arrivate dagli abitanti delle frazioni collinari di Castagnetola, Lavacchio, Bargana e Bergiola Maggiore. "Nei bidoni ancora presenti, seppur di vecchia concezione, ci sono già le prime differenziazioni, ma non è la mancata selezione a stupire – dice Zaccagna – piuttosto la quantità (e la tipologia) dei rifiuti accumulati. Tra i vari cassonetti sono presenti accumuli di inerti, anche il famigerato Eternit, poi sacchi neri di anonimo contenuto, ciottolame, marmi, tubi in plastica, gommati, cassette e pezzi di elettrodomestici. Il curvone sopra Lavacchio, uno dei punti più belli per il panorama, è roba da terzo mondo". Considerando che, legati ai rifiuti, ci sono problemi di igiene e quindi di salute per i cittadini, Zaccagna chiede con urgenza, con un’interpellanza, seri provvedimenti per la rimozione dei rifiuti e la sanificazione della zona.