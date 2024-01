Casette nel degrado?. Ci pensano gli abitanti

Degrado e abbandono: Casette reclama. "Con guanti e scopa siamo scese in strada per pulire, soprattutto attorno ai cassonetti e per liberare alcune griglie ostruite – raccontano alcune residenti del paese, indignate per l’assenza di un operatore ecologico che pulisca periodicamente strade e piazzette, come si dovrebbe fare in ogni località abitata da nuclei che versano regolarmente le tasse nelle casse del Comune. "Non è che noi siamo esenti dalla Tari – protestano –. Paghiamo cartelle in egual misura di chi abita in città e dispone dei servizi. Abbiamo la piazza del paese ridotta a immondezzaio: da mesi nessuno si degna di mettere in atto un intervento di pulizia. Che dobbiamo fare? Vivere nell’indecenza?". E così non hanno esitato a scendere in strada e pulirne un bel tratto: "Non potevamo più vedere quello schifo".

Interviene anche il comitato "Una montagna da salvare", sollecitando l’amministrazione ad avere maggior rispetto verso i borghi montani: "Più volte lo abbiamo fatto presente – si legge in una nota – sollecitando il Comune a programmare interventi di pulizia nei paesi. Non è giusto lasciare questo compito ai residenti. Soprattutto in prossimità dei cassonetti c’è bisogno di maggior attenzione, onde evitare che diventino discariche come sta accadendo recentemente intorno ai bidoni di Poggio Piastrone. La gente paga le tasse e non può essere penalizzata nei servizi".

A. M. Fru.